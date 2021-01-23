В Москве задержали Юлию Навальную. Ее отпустили спустя три часа
Источник: Эхо Москвы
Обновление. Спустя примерно три часа после задержания Юлию Навальную отпустили из полиции.
Полицейские задержали жену политика Алексея Навального Юлию в районе улицы Большая Дмитровка. Первым об этом сообщил журналист Сергей Пархоменко.
Юлия Навальная опубликовала в инстаграме фотографию из автозака. «Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она.
Обновление. Около 17 часов Юлию Навальную доставили в ОВД «Сокол», сообщила «МБХ медиа» ее адвокат Светлана Давыдова. Адвоката не пускают в отдел полиции.
23 января в Москве и десятках других городов России проходят акции протеста с требованием освободить Алексея Навального, который с 18 января находится в СИЗО.