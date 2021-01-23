На акциях протеста по всей России задержали более трех тысяч человек
Источник: Meduza
На акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержаны более трех тысяч человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
На момент написания этой новости известно о 3 015 задержанных.
В Москве задержали более 1100 человек, в Санкт-Петербурге — более 400 человек. От 50 до 100 задержанных — в Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани и Хабаровске.
В общей сложности задержания были в более чем ста населенных пунктах России.
Количество задержаний стало рекордным за все время проведения протестных акций в современной истории России. До этого рекордное число людей задержали 12 июня 2017 года: по всей стране — 1769 человек, в Москве — 866.