На акциях протеста по всей России задержали более трех тысяч человек

На акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержаны более трех тысяч человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

На момент написания этой новости известно о 3 015 задержанных.

В Москве задержали более 1100 человек, в Санкт-Петербурге — более 400 человек. От 50 до 100 задержанных — в Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани и Хабаровске.

В общей сложности задержания были в более чем ста населенных пунктах России.

Количество задержаний стало рекордным за все время проведения протестных акций в современной истории России. До этого рекордное число людей задержали 12 июня 2017 года: по всей стране — 1769 человек, в Москве — 866.

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