Леонид Волков анонсировал новые акции протеста через неделю

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил во время стрима, что в следующие выходные сторонники Навального проведут новые протестные акции.

Сразу скажу, мы не смотрели, какой прогноз погоды на следующие выходные. да… Мы не подстраиваемся сейчас под погоду, под обстоятельства. Мы понимаем, что организовать что-либо будет в тысячу раз труднее, хотя бы по той причине, что сейчас там почти все наши региональные координаторы под административным арестом… Мы в следующие выходные будем проводить массовые мероприятия.

23 января в десятках городов России прошли массовые протесты в поддержку Алексея Навального, который с 18 января находится в СИЗО. В ходе протестов в разных городах задержали 1955 человек, в том числе 681 человека в Москве.