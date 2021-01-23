В Москве закрыли Красную площадь

В Москве закрыли проход на Красную площадь, сообщает телеканал «Дождь».

На Тверской улице движение перекрыл длинный синий автобус.

Пушкинская площадь, на которой в 14:00 должна начаться акция протеста «Свободу Навальному», перекрыта с вечера 22 января. Утром 23 января на площади стали перекладывать тротуарную плитку.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» работают в штатном режиме, но «по требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов на центральных станциях».

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