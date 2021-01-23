В Москве на Пушкинской площади, где должна пройти акция за Навального, начали перекладывать плитку

Утром 23 января рабочие коммунальных служб Москвы стали перекладывать тротуарную плитку на Пушкинской площади, где сторонники Алексея Навального анонсировали акцию протеста с требованием освободить политика из СИЗО.

Как сообщает «Проект», плитку решили переложить со стороны Страстного бульвара, близко к станции метро «Чеховская». Пушкинский сквер уже патрулируют полицейские, отметил «Проект».

Вечером 22 января в районе Пушкинской площади установили заборы, ограничив площадь и перекрыв выходы на проезжую часть.

Акция «Свободу Навальному!» в Москве намечена на 14:00. В фейсбуке на странице московского митинга 5,6 тысячи пользователей сообщили, что пойдут на акцию, еще более 10 тысяч сказали, что их «интересует» это событие.