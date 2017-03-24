Впервые в жизни собираюсь пойти на митинг. Чего мне ожидать?

В отделение полиции. Там сценарий может быть разным. Иногда людей отпускают без составления протокола. Иногда держат около трех часов и отпускают с протоколом: обычно людей обвиняют по административной статье 20.2 — о нарушениях на публичных мероприятиях. Такие дела рассматриваются судом. В протоколе должно быть написано, в чем вас обвиняют. Часто из протокола вы узнаете о себе много нового: например, что вы выкрикивали какие-то лозунги, которые ни разу в жизни не слышали.

Дело в том, что при массовых задержаниях эти протоколы сотрудники полиции пишут под копирку и игнорируют все попытки убедить их в том, что это не вполне соответствует закону. При этом часто протоколы пишут вовсе не те люди, которые вас задерживали. Бывает, что задержанных оставляют в отделении на ночь и везут в суд на следующее утро. Подробно о том, что нужно делать при задержаниях, читайте в наших карточках.