Впервые в жизни собираюсь пойти на митинг. Чего мне ожидать?
1
Что случилось?
26 марта в ста городах России пройдет уличная акция «Он вам не Димон» — по мотивам расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Часть из них согласована с властями, а часть — нет.
2
На несогласованных будут задерживать, а на согласованных все пройдет тихо?
Бывает по-разному, но в целом на несогласованной акции вероятность задержания существенно выше. Впрочем, это не означает, что задерживают всех без исключения.
3
Если я буду без плаката и не стану кричать, меня не задержат?
Могут и задержать. Полиция далеко не всегда отличает участников акции от обычных прохожих. Но на несогласованных акциях в первую очередь, как правило, задерживают тех, кто явным образом в них участвует. Перед этим полицейские, как правило, несколько раз повторяют в мегафон что-нибудь вроде «ваша акция незаконна, расходитесь».
4
Как обычно проходит задержание?
Обычно сотрудники полиции просто хватают людей и ведут их в автозак. Иногда задержанных несут «за ноги за руки». Все попытки напомнить сотрудникам о законе, который предписывает им сперва представиться и назвать причину задержания, а уж потом хватать, как правило, ни к чему не приводят — на них просто не реагируют. Если вы кричите, что вы обычный прохожий и вообще не имеете отношения к акции, это тоже едва ли вам поможет.
5
А дальше что?
Дальше некоторое время вы сидите в автозаке вместе с другими задержанными. Телефон у вас не отбирают, так что вы можете известить родственников о том, что произошло, и сообщить об этом в «ОВД-Инфо» — некоммерческую организацию, которая занимается мониторингом задержаний на публичных акциях и судебного преследования протестующих. Многие постят селфи из автозака, сообщая таким образом о задержании всем своим подписчикам.
6
Куда едет автозак?
В отделение полиции. Там сценарий может быть разным. Иногда людей отпускают без составления протокола. Иногда держат около трех часов и отпускают с протоколом: обычно людей обвиняют по административной статье 20.2 — о нарушениях на публичных мероприятиях. Такие дела рассматриваются судом. В протоколе должно быть написано, в чем вас обвиняют. Часто из протокола вы узнаете о себе много нового: например, что вы выкрикивали какие-то лозунги, которые ни разу в жизни не слышали.
Дело в том, что при массовых задержаниях эти протоколы сотрудники полиции пишут под копирку и игнорируют все попытки убедить их в том, что это не вполне соответствует закону. При этом часто протоколы пишут вовсе не те люди, которые вас задерживали. Бывает, что задержанных оставляют в отделении на ночь и везут в суд на следующее утро. Подробно о том, что нужно делать при задержаниях, читайте в наших карточках.
7
И что в суде?
В суде, как правило, все однотипно. Судьи считают, что все, что написано сотрудниками полиции в протоколе, — правда. Часто судьи отказываются удовлетворить ходатайства ответчика, если он пытается, например, вызвать свидетелей или приобщить к материалам видеосъемку задержания. Вероятность получить обвинительное решение зависит от региона и обстоятельств: например, в Москве в 2015 году доля обвинительных решений составила 88%. В других регионах этот показатель ниже, так же как и задержаний в целом. В качестве наказания судья обычно назначает штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
8
А если не заплатить?
Это отдельное нарушение административного кодекса. Согласно КоАП, неуплата штрафа в срок наказывается штрафом, который в два раза больше того, что вы не заплатили. Или арестом на срок до 15 суток. Или обязательными работами до 50 часов. Кроме того, если штраф 10 тысяч рублей или больше, вас могут не пустить за границу.