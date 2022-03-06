На антивоенных акциях по всей России задержали больше трех тысяч человек

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Обновлено. МВД сообщило о задержании более 2400 человек на акциях в Москве и Петербурге, а также о задержании более тысячи человек в других регионах России, пишет «Интерфакс».

На акциях против войны с Украиной, прошедших в России 6 марта, были задержаны более двух тысяч человек. Об этом сообщил правозащитный проект .

Всего задержания прошли в 44 городах страны.

Больше всего задержанных в Москве (почти 500 человек), Новосибирске (279), Санкт-Петербурге (267), Екатеринбурге (206 человек).

Антивоенные акции в разных городах России проходят практически ежедневно с тех пор, как 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Также протесты против войны прошли в странах ЕС.

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