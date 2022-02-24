«Я против этой войны. Ее развязали, чтобы прикрыть ограбление граждан России». Навальный выступил с «обращением к суду и к миру»

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Алексей Навальный выступил с «обращением к суду и к миру», высказавшись против войны с Украиной. Об этом он заявил на очередном выездном заседании Лефортовского суда Москвы по о мошенничестве и неуважении к суду. Его цитирует .

Я против этой войны. Я считаю, что эта война между Россией и Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление граждан России и отвлечь их внимание от тех проблем, что есть внутри страны, от деградации экономики. Эта война приведет к огромному количеству жертв, разрушенным судьбам и продолжению этой линии на обнищание граждан России. Эта группа, которая сейчас захватила власть — то, что они в буквальном смысле ради своего дворца в Геленджике и рублевских дач уже войны начинают — это еще раз показывает, как я прав был.

Навальный также попросил, чтобы его слова о войне были занесены в протокол, сообщает .

Во время выступления Навального несколько раз пыталась перебить судья. Она также предупредила политика, чтобы он «не злоупотреблял своим правом заявлять ходатайства». Он согласился, что это выходит за рамки его дела, добавив, что «экстраординарные обстоятельства требуют от нас экстраординарных решений».

Процесс по новому делу против Алексея Навального проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание после замены условного срока на реальный по .

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В своем обращении Путин заявил, что речь идет о «демилитаризации и денацификации» Украины, а в планы российских властей не входит оккупация украинских территорий.

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