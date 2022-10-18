«Мы не смогли предотвратить катастрофу. Вопрос только в том, разлетится ли Россия к чертовой матери или нет» Навальный выступил с речью в кассационном суде, отклонившем его жалобу на приговор. Полная расшифровка

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Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Этот момент для меня довольно важный. Как было сказано, меня приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отлично известна, я думаю, любому составу суда статистика наша судебная. Человек за убийство в нашей стране в среднем приговаривается к семи годам лишения свободы. Я же получил девять лет строгого режима, что предполагает, что, видимо, я совершил какие-то поистине ужасные преступления. И тем более странно выглядит то, что в нашем сегодняшнем процессе нет потерпевших. И в предыдущих. И даже в первой инстанции потерпевшие какие-то были очень неохотные.

Мне кажется, и не только мне, а любому, кто следил за процессом, совершенно очевидно, что эти потерпевшие — четыре человека из более чем 300 тысяч, которые на протяжении многих лет жертвовали деньги в и на мои избирательные кампании, — это просто те люди, которых нашел Следственный комитет. Причем два человека из них — это просто люди, которые с провокационными целями перечислили пожертвования и сразу написали заявления о том, что деньги у них похищены. И двое так называемых «потерпевших» — это те бизнесмены, которые написали заявления после того, как против них были возбуждены уголовные дела. И мы видим на протяжении всего процесса, что они всячески пытались минимизировать свое участие и потеряли моментально интерес к происходящему после того, как они один раз выступили.

Приговор Алексею Навальному

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима Возможно, из-за войны вы не очень внимательно следили за этим политическим процессом. Вот главное, что там происходило

Приговор Алексею Навальному

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима Возможно, из-за войны вы не очень внимательно следили за этим политическим процессом. Вот главное, что там происходило

В ходе процесса у нас произошли абсолютно такого кинематографического плана события, когда свидетели обвинения рассказывали, что на них давили следователи. Мало того, выяснилось потом, что была запись. Запись того, как следователи оказывают давление на свидетелей. Мало того, вызывают их к себе для того, чтобы репетировать показания в буквальном смысле.

В ходе процесса мы выяснили, что один из руководителей администрации президента названивал судье. То есть в буквальном смысле во время каждого перерыва у них были между собой телефонные звонки. Ну и такие мелочи, как, действительно, просто железный факт того, что испытательный срок по делу «Кировлеса» истек… Но он истек! Посмотрите в календарь — он истек. Тем не менее, это выглядит просто какой-то ерундой на фоне, конечно… По крайней мере, для меня и, я надеюсь, для этого суда важнейшего факта, такого символического, о месте проведения процесса.

Понимаете, когда я получил бумагу, в которой было написано: «Назначается открытое судебное заседание на территории колонии в городе Покрове»… В этой бумаге было просто все. Понимаете, открытое судебное заседание на территории колонии. Причем в ходе заседания, естественно, этот факт возмущал меня и всех возмущал, не только всех тех людей, которые пришли на процесс и не могли попасть на открытое заседание. Мы спрашивали у судьи, почему же это происходит? Она говорила нам тогда: «Все это из-за коронавируса», но при этом в приговоре она вообще ничего не отразила. Ну почему вдруг Лефортовский суд заседал на территории колонии где-то там в другом субъекте федерации? Да потому что хотим. Да потому что плевали мы на вас всех и делаем все, что хотим. В этом, по сути, и был ответ Лефортовского суда.

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С моей точки зрения, вот сейчас, сегодня, 18 октября 2022 года, уже очень хорошо видна вся та суть произошедшего и главная причина произошедшего. Это не какое-то политическое высказывание, уважаемый суд, а факт, на который я хочу обратить внимание. Я прошу суд принять во внимание при вынесении приговора. Ведь ваша задача — всесторонне рассмотреть это все. Давайте всесторонне посмотрим на это. И мы тогда увидим, что это преступление против правосудия, очевидно сфабрикованное дело.

Оно являлось тогда просто маленьким, вот фактически микроскопическим преступлением в масштабах большого преступления, которое готовилось и тогда было реализовано буквально в эти же дни. Ведь первый день по моему процессу буквально совпал с началом войны. То есть того огромного преступления, которое было совершено нынешней властью и конкретно президентом Путиным против всей нашей страны. И в рамках подготовки этого преступления они заранее начали делать преступления маленькие, а именно сажать тех, о ком они знали, что они будут выступать против этого. Или сажать более глубоко.

То есть когда я сидел в колонии общего режима, им казалось этого недостаточно, нужно загнать в колонию строгого режима, еще и постоянно держать в штрафном изоляторе. Меня, потом , потом и так далее, и так далее.Десятки этих людей, сотни этих людей сидят сейчас в тюрьмах, потому что власть про них знает, что они не будут молчать, они будут указывать людям на очевидность этого преступления.

Это действительно преступление. И та, скажем так, горячность и наглость того, что произошло на моем суде, на суде других людей, других политических заключенных, которые сидят по аналогичным делам, она показывает то, что сама власть, совершая это преступление, начиная свою преступную, агрессивную войну, она понимала не просто масштаб, но и боялась тех последствий, которые наступят. Они понимали, куда они влезают. Они сами-то про себя точно знали, что они проворовавшиеся негодяи, которые развалили все. И это довольно скоро выяснится. Я ведь в первый день выступления тогда в колонии сказал, обращаясь к суду, что ваша власть начала эту войну, эта война преступная и она ее проиграет. И мы сейчас ровно это и видим. Они уже проигрывают.

Ведь на протяжении многих-многих последних лет я, собственно говоря, и собирал пожертвования для того, чтобы вести работу своей организации, объясняя всем, уважаемый суд, и показывая на конкретных фактах, что эта власть состоит из отвратительных воров, негодяев и лицемеров, которые все развалили. Я рассказывал 10 лет назад, даже больше, мы видео снимали об этом, что Шойгу — вор, коррупционер колоссальных масштабов с гигантской дачей, он развалит и украдет все. Я рассказывал о том, что глава Росгвардии Золотов ворует даже на картошке, я рассказывал про коррупцию Путина, Медведева и всех остальных. И было ясно, что эти люди за 22 года, развалив все, начинают войну для того, чтобы просто отвлечь внимание от развала страны, и когда они влезут в эту войну, они начнут ее проигрывать. Понимаете?

[В ответ на замечание судьи] Да, ваша честь… Мне не так много осталось, но мне кажется, что это максимально по существу. Понимаете, важнейшие процессуальные моменты описали адвокаты, но ведь вам я рассказываю существо. Существо заключается в том, что я… Меня привели сюда из штрафного изолятора, где я сижу уже два месяца. Я вам рассказываю существо вопроса. Я сижу в штрафном изоляторе, а до этого меня несправедливо приговорили к девяти годам. Одновременно с этим многих других людей приговорили к срокам, потому что… Я повторюсь, это не политическое высказывание, это процессуальный момент, поэтому мне еще немножко осталось. Потерпите, пожалуйста. Не просто потерпите, пожалуйста, — попытайтесь учесть всю эту последовательность. Попытайтесь осознать степень преступления, совершенного против вас в том числе. Против всех в нашей стране. Абсолютно против всех людей.

Куда нас втянули? В буквальном смысле. У нас сидят какие-то люди, которые говорят: «Мы, значит, начнем агрессивную войну, захотим оттяпать кусок территории у соседнего государства. Но если мы ее будем проигрывать, мы еще устроим, как они сами пишут, ядерный армагеддон и просто уничтожим все вокруг ради нашего права просто воровать и делать все, что мы хотим». Они знают, что есть люди, которые будут против этого выступать, и они этих людей пытаются стереть в пыль и в порошок. У них это не получится. Да, они, конечно, могут создать довольно неприятные ситуации. Можно держать в различных изоляторах, можно много еще делать внутри этой тюремной системы, можно сделать так, что невозможно было бы в стране добиться правды в суде. Но так или иначе тот факт, что король этот — голый, он уже виден сейчас так хорошо, что это просто невозможно.

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Когда мы вели свои расследования, когда мы собирали деньги на эти расследования, мы показывали, что эта власть бессмысленна, бестолкова, бесполезна и преступна. Мы всеми силами пытались собрать какую-то народную волю, в том числе повлиять на выборы, для того, чтобы остановить эту власть и воспрепятствовать тому, что она толкает нашу страну все дальше и дальше к катастрофе. К сожалению, это единственная ошибка, это единственное, о чем я жалею: мы делали это недостаточно эффективно.

Мы все-таки не смогли предотвратить ту катастрофу, в которую мы уже не сползаем, мы летим сейчас. Вопрос будет только в том, насколько сильно Россия ударится об это дно и не развалится ли она на части, разлетится ли она к чертовой матери или нет. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но наша власть делает все для того, чтобы в буквальном смысле сделать альтернативу — либо богатство и счастье конкретно Путина, Медведева и еще нескольких десятков и сотен семей, либо жизнь всей страны.

Поэтому, ваша честь, ваше сегодняшнее решение, оно маленькое и небольшое, и оно по одному маленькому и небольшому делу. Но когда вы будете обсуждать, будете выносить это решение, все-таки вы ведь знаете, что я прав. Вы ведь видите каждый день то, что происходит. Вы знаете, что я прав. Вы знаете отлично, что все это закончится очень, очень плохо. Вы видите, что происходит катастрофа. Сотни тысяч людей зачем-то в мирное прекрасное время выдернули, вытащили из своих семей и отправили в какие-то окопы. Они умрут там, пытаясь убить других…

[В ответ на замечание судьи] Да где же не по существу-то, ваша честь? Кассационная инстанция, апелляционная инстанция, первая инстанция, но мы же граждане России. Господи, вы судьи! Вы сидите для меня. Вы люди в мантии, сидящие под флагом и гербом. Понимаете? И я прошу вас как людей, сидящих под флагом и гербом, сделать что-то, чтобы помочь нашей стране, чтобы спасти ее от этих сумасшедших, которые уничтожают все вокруг себя. Уничтожают уже не фигурально. Они десятки тысяч людей уже убили, сотни тысяч еще убьют — и грозятся, что они готовы убить миллионы.

Поэтому я прошу, требую учесть все факторы, которые были в этом деле в день его начала. Учесть всю эту последующую цепь событий, которая связана с арестами и посадками других людей. И я заявляю о том, что я — невиновный человек. И я считаю, что я и такие, как я, делают — недостаточно хорошо, но делают — все возможное, чтобы предотвратить то, что происходит сейчас, чтобы предотвратить эту катастрофу. И мы продолжим это делать. Поэтому я призываю всех граждан России, своих сторонников и сторонников кого угодно: просто ради будущего нашей страны бороться с этим режимом, бороться с этой войной и бороться с этой отвратительной мобилизацией. Спасибо большое, я требую меня оправдать.