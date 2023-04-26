Навальный: мне грозит пожизненное заключение

Алексей Навальный заявил, что в рамках уголовного дела об экстремизме в отношении него выделено отдельное «террористическое дело», по которому его будет судить военный суд.

«Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этом делу меня будет судить отдельно военный суд, — сказал политик, выступая по видеосвязи в Басманном суде Москвы. — Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему». Слова Навального цитируют его соратники, а также ТАСС.

26 апреля в Басманном суде проходит заседание, на котором рассматривается вопрос об ограничении Алексея Навального в сроках ознакомления с материалами его уголовного дела об экстремизме. Суд закрыл заседание для слушателей и прессы, сославшись на тайну следствия. По словам Навального и его защиты, уголовное дело насчитывает 196 томов.

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. В марте 2022 года его приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года политик сообщил, что в отношении него возбудили новое уголовное дело. Следственный комитет России обвинил его в пропаганде терроризма и экстремизма, финансировании экстремистской деятельности, реабилитации нацизма. По словам соратника Навального Леонида Волкова, это «политическое дело, которым вся работа ФБК с 2011 года задним числом объявляется экстремизмом, а Навальному будут требовать до 35 лет».