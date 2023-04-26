Басманный суд закрыл заседание, на котором Навальному назначат сроки ознакомления с делом об экстремизме

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о рассмотрении в закрытом режиме вопроса о сроках ознакомления Алексея Навального с материалами его уголовного дела об экстремизме.

«Попытка закрыть этот процесс — это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал», — заявил в ответ судье Навальный, который присутствует на заседании по видеосвязи из колонии. Его цитирует «Медиазона».

По словам Навального, в его новом уголовном деле 196 томов. Соратник политика Иван Жданов говорил, что Навальному дали день на ознакомление с 700 листами материалов уголовного дела.

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. В марте 2022 года политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В ИК-6 его регулярно отправляют в штрафной изолятор.

В конце октября 2022 года политик сообщил, что в отношении него возбудили новое уголовное дело. Следственный комитет России обвинил его в пропаганде терроризма и экстремизма, финансировании экстремистской деятельности, реабилитации нацизма. Как уточнил соратник Навального Леонид Волков, это «политическое дело, которым вся работа ФБК с 2011 года задним числом объявляется экстремизмом, а Навальному будут требовать до 35 лет».