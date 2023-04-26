Навальному дали 10 дней на ознакомление с делом об «экстремизме». В нем 196 томов

Басманный районный суд Москвы дал Алексею Навальному 10 дней на ознакомление с возбужденным против него делом об «экстремизме», сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Срок ознакомления с материалами дела — до 5 мая.

«Это значит, что большой процесс по этому делу Алексея начнется совсем скоро», — написала в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Как уточняет «Медиазона», Навального по статьям об организации и финансировании экстремизма.

Алексей Навальный, участвующий в заседании по видеосвязи, сообщил, что в деле 196 томов.

Заседание суда закрыли для публики спустя семь минут после начала. Об этом ходатайствовал следователь. Навальный, заявил, что следствие пытается сделать так, чтобы об этом процессе никто не узнал.

Навальный также сообщил, что из уголовного дела об «экстремизме», которое начал рассматривать Бассманный суд Москвы, выделили в отдельное производство «террористическое дело» (его рассмотрит военный суд). «Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему», — заявил политик.

Алексей Навальный узнал, что в отношении него возбудили новое уголовное дело, в октябре 2022 года. Тогда он также говорил, что, по подсчетам адвокатов, «с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30».

Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима в марте 2022 года. Он находится в ИК-6 во Владимирской области, где его, начиная с августа, регулярно отправляют в штрафной изолятор. Накануне, 25 апреля, политик попал в ШИЗО в 14-й раз.