Навального в 14-й раз отправили в ШИЗО — сразу после выхода из изолятора
Российский политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что его в очередной раз отправили в штрафной изолятор.
В сообщении, опубликованном в соцсетях политика, сказано, что 25 апреля, когда он вышел из ШИЗО после 15 суток, его снова отправили в изолятор на тот же срок.
Как принято говорить в таких случаях — веха! Для меня отменили железное правило тюрем, свято соблюдавшееся и в СССР, и в России: после «пятнашки» в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки «поднять» на зону перед тем, как дать еще одну «пятнашку». Сломал систему. Правда, в неправильную сторону.
С августа 2022 года Алексея Навального отправляют в штрафной изолятор уже в 14-й раз. Ранее администрация колонии отправляла его в изолятор из-за того, что политик, например, не застегнул пуговицу по уставу, не правильно представился или «присел на шконку».