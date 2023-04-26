Российский политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что его в очередной раз отправили в штрафной изолятор.

В сообщении, опубликованном в соцсетях политика, сказано, что 25 апреля, когда он вышел из ШИЗО после 15 суток, его снова отправили в изолятор на тот же срок.

С августа 2022 года Алексея Навального отправляют в штрафной изолятор уже в 14-й раз. Ранее администрация колонии отправляла его в изолятор из-за того, что политик, например, не застегнул пуговицу по уставу, не правильно представился или «присел на шконку».