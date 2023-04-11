Алексея Навального в 13-й раз отправили в ШИЗО

Политика Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-6 во Владимирской области, 10 апреля в очередной раз отправили в ШИЗО. Об этом сообщается в его инстаграме.

Навальному, предыдущий срок пребывания которого в штрафном изоляторе закончился 7 апреля, снова предстоит провести там 15 суток. Формальную причину этого политик не уточнил.

Одновременно меня ограничили в покупке еды (у нас теперь новые правила), поставили прогулку на 7 утра (важно, потому что, гуляя днем, можно постоять в квадратике солнца, если повезет), почти полностью убрали время на письма, да еще организовали мне персональный швейный цех. Соседнюю камеру превратили в «рабочую», то есть поставили там швейную машинку.

Сам политик выразил мнение, что ухудшение условий его содержания связно с выходом расследования его соратников, в котором утверждалось, что ИК-6 закупает продукты по многократно завышенным ценам.

С августа Навального отправляют в ШИЗО уже в 13-й раз. Среди причин, по которым его сажали в изолятор ранее, администрация называла отсутствие куртки, не по уставу застегнутую пуговицу, несвоевременное умывание.

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