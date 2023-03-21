ФБК: колония, где сидит Навальный, закупает продукты по завышенным в несколько раз ценам

Колония № 6 во Владимирской области, где содержится политик Алексей Навальный, закупает продукты по завышенным в несколько раз ценам, говорится в расследовании ФБК.

Так, по информации соратников Навального, в 2022 году колония закупала белокочанную капусту по 27,5 рубля за килограмм при средней цене на рынке шесть рублей за килограмм. Репчатый лук, рыночная цена которого на момент закупки в 2022 году была 13 рублей за килограмм, колония покупала по 29,5 рубля.

Также ИК-6 по завышенным ценам покупала рыбу путассу (76,34 рубля за килограмм против 49 рублей на рынке) и сушеную картошку (227,28 рубля при средней цене в 145 рублей).

Как отмечают авторы расследования, ИК-6 закупает эти продукты у тех же поставщиков, у которых их закупают и другие колонии — как во Владимирской области, так и в других регионах.

«Мы видим, что для подавляющего числа поставщиков это не разовая история. Они являются поставщиками ФСИН по всей стране. На основании этого можно сделать вывод, что поставщики „назначаются“ сверху, из Москвы. И наверняка кто-то из центрального руководства лично заинтересован в выборе конкретных подрядчиков, которые поставляют по завышенным ценам», — рассказал изданию «Сирена» расследователь ФБК Сергей Ежов.

Наличие нарушений в системе закупок продуктов питания в колонии признают даже власти РФ. Так, в 2019 году Счетная палата пришла к выводу, что 79% продукции для колоний закупаются у подведомственных ФСИН учреждений по многократно завышенным ценам. Ни к каким последствиям для руководства ФСИН это не привело.

О колонии, где сидит Навальный

Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли

О колонии, где сидит Навальный

Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли