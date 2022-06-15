Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли

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Хуберт Голстейн / Коммерсантъ

Алексея Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в исправительную колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. Эту информацию «Медузе» подтвердил один из адвокатов политика. В телеграме Навального вечером 15 июня опубликовали пост, в котором он также сообщил, что его этапировали в ИК-6. «Всем привет с зоны строгого режима», — говорится в посте.

Адвокату удалось встретиться с оппозиционером в колонии. Навальный пока находится в карантине.

В ИК-6 Навальный будет отбывать девятилетний срок, к которому его приговорили по о мошенничестве и неуважении к суду.

О том, что его собираются отправить в Мелехово, Навальный сообщил еще в начале мая. «Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют „тюрьму в тюрьме“ для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти», — писал оппозиционер.

ИК-6 во Владимирской области действительно упоминается в публикациях о пытках заключенных и в новостях об их гибели. Репутацию «пыточной» колонии, согласно многочисленным публикациям, имеют и другие объекты ФСИН в этом регионе — в том числе тюрьма «Владимирский централ» и ИК-3. писали, что это связывают с приходом в 2011 году на должность начальника «Владимирского централа» Игоря Кулагина, который вскоре вошел в руководство регионального управления ФСИН, а сейчас возглавляет управление режима и надзора уже на федеральном уровне.

Один из наиболее часто упоминаемых в этих публикациях сотрудников — Роман Саакян, который сейчас возглавляет колонию в Ивановской области, а до этого сделал карьеру во Владимирской области и около двух лет возглавлял ИК-6. «Почти во всех колониях Владимирской области, где работал Роман Саакян, его имя звучало в сообщениях о пытках», — писала « » в начале 2022 года.

Еще в 2014 году владимирский «6 канал» снял сюжет о происходящих в ИК-6 издевательствах над осужденными. Поводом стала публикация видео, на котором к заднему проходу связанного ремнем заключенного приставляют резиновую дубинку. Руководители областного управления ФСИН тогда отвергли эти обвинения, заявив журналистам, что видео снято не в колонии. Как пишет «Коммерсант», после публикации было возбуждено уголовное дело, однако о его исходе не сообщалось.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в разговоре с соратницей Навального называл ИК-6 «всесоюзной пыточной». Согласно многочисленным свидетельствам, к пыткам привлекают заключенных (так называемых «активистов»), которые путем избиений, угроз, унижений и сексуального насилия требуют от осужденных давать нужные показания — как против самих себя, так и против других людей. В случае жалоб пытки и угрозы используют, чтобы вынудить заключенных отказаться от претензий и от услуг адвокатов.

На ютьюб-канале Gulagu.net есть несколько видео об этой колонии. На одном из них, опубликованном в 2016 году, заключенный Артем Грибанов со слезами рассказывает, как люди в масках вынудили его отказаться от показаний против сотрудников колонии, повалив на матрас, стянув с него штаны и начав «тыкать» дубинкой в задний проход, а также размахивая перед его лицом половым членом. После публикации этого видео к Грибанову подали иск о защите репутации тогдашний начальник колонии Сергей Крохалев и двое других сотрудников, однако суд встал на сторону заключенного.

В 2021 году «Медиазона. Центральная Азия» подробно рассказывала историю гражданина Узбекистана Жобира Жураева, который, по словам его отца и адвоката, постоянно подвергается пыткам и издевательствам в ИК-6.

В том же году «Медиазона» опубликовала выдержки из письма осужденного из ИК-6 Ивана Фомина. Он рассказал, что после издевательств и угроз изнасилования стал участвовать в пытках заключенных вместе с другими «активистами» (его также заставили объявить об отказе от ислама и принятии православия). Согласно его рассказам, к жертвам применяли в том числе сексуальное насилие, чтобы те дали нужные показания. В письме Фомин упомянул избиение человека по имени Гор. Речь идет о Горе Овакимяне, который был избит в июне 2018 года и вскоре после случившегося умер («Медиазона» публиковала видео последних минут его жизни, снятое в больнице ИК-3, куда его доставили из ИК-6).

Как рассказывала «Новой газете» сестра Овакимяна, от семьи несколько дней скрывали его смерть — и даже через пять дней после его кончины по телефону уверяли, что он «жив и здоров». Когда родственники Гора нашли во владимирском морге его тело, они увидели на нем следы пыток.

Мы видео сняли в городском морге: там следы под мышкой от электрошокера, пальцы на руках и ногах сломаны, половые органы повреждены, на бедре огромная гематома, на пояснице огромная черная полоса, все ягодицы в следах от электрошокера… Там живого места на нем не было, только лицо не тронуто.

Официальной причиной смерти была названа пневмония. После обращения родственников Овакимяна в СК уголовное дело возбудили против фельдшера ИК-6 Ивана Семотюка, который якобы не оказал заключенному необходимую медицинскую помощь. Ему сперва вынесли оправдательный приговор, однако позже это решение было отменено.

Другой случай смерти в ИК-6 — это гибель в марте 2019 года бывшего охранника Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, которого осудили по делам о теракте в Чечне в 2005 году и о нападении на псковских десантников в 2000-м. По словам правозащитников, в участии в первом преступлении он признался после пыток; сознаться во втором его пытались заставить сотрудники ИК-6 в Мелехово. По словам адвоката, Тунтуев «с момента нахождения… [в этой колонии] постоянно сообщал об угрозах жизни». «Медиазона», рассказывая его историю еще в 2016 году, цитировала его жену, которая заявила, что боится, что в случае возвращения в исправительную колонию № 6 из СИЗО ее муж «долго не протянет — либо его там убьют, либо он сам что-то себе сделает».

После его смерти в 2019 году сотрудники ФСИН заявили адвокату, что Тунтуев покончил с собой. СК повреждений на теле покойного не нашел, однако родственники погибшего говорили, что видели на нем синяки.

Алексей Навальный в своем первом посте после перевода в ИК-6 не рассказал никаких подробностей об условиях содержания в колонии.

О беспределе: в карантине висит объявление со списком профессий, которые здесь можно получить, и сроке обучения. Так вот, стать, как я, швеей — этой элитой рабочего класса, моментально отличающей бельевой шов от запошивочного, можно за 3 месяца. И представьте себе, избравшие профессию «обвальщик тушек птицы» тоже учатся 3 месяца! То есть в этом смысле приравнены к нам, швеям. Ну чему, чему там надо учиться 3 месяца?! Они эти тушки в стразах, что ли, обваливают? Очень возмущен. Ну а в остальном пока все ок.

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