У посольства России в Берлине появилось ШИЗО. Это копия камеры, куда постоянно сажают Алексея Навального

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В Берлине напротив посольства РФ соратники Алексея Навального установили копию камеры ШИЗО (штрафного изолятора), куда регулярно отправляют главного оппозиционного политика России, отбывающего срок в колонии строгого режима во Владимирской области.

Фотографии объекта, находящегося, судя по всему, в завершающей стадии оформления, появились в соцсетях соратников Навального вечером 23 января.

Официально объект еще не открыт. Днем 23 января в телеграм-канале команды Навального появился анонс «необычного мероприятия», которое должно состояться у посольства РФ в Берлине 24 января. Как говорилось в сообщении, там будет открыта некая инсталляция, а также выступят один из ближайших соратников Навального и брат политика Олег Навальный.

Алексея Навального за последние полгода десять раз отправляли в ШИЗО. В последний раз это произошло 31 декабря — политику дали 15 суток штрафного изолятора, обвинив в том, что он умывался в неположенное время. Вскоре адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что в камере тот находится «с температурой, лихорадкой и кашлем» и что ему не оказывают медицинскую помощь, в том числе не принимают переданные для него лекарства. С требованием оказать помощь Навальному и прекратить по надуманным поводам отправлять его в ШИЗО выступили российские врачи и адвокаты, а также муниципальные и региональные депутаты.

Соратники политика 17 января объявили о старте глобальной кампании «Free Navalny», в рамках которой планируется координировать «усилия людей по всему миру», чтобы добиться освобождения политика.

Подкаст «Что случилось» — о кампании за освобождение Навального

Все эпизоды Что может заставить Путина отпустить Навального из тюрьмы? Говорим о кампании, начатой соратниками оппозиционера с целью его освобождения 00:00 38:39