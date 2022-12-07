Почему Путин боится Навального Дочь главного оппозиционера России написала колонку для журнала Time. Мы ее перевели

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Алексей Навальный по видеосвязи присутствует на заседании Ковровского городского суда 7 октября 2022 года. Суд отклонил иски оппозиционера о водворении в ШИЗО и изменении условий в содержания в колонии Юлия Морозова / Reuters / Scanpix / LETA

Дарья Навальная — дочь российского оппозиционера Алексея Навального, который уже почти два года находится в заключении (в общей сложности его осудили на девять лет колонии строгого режима), — написала для журнала Time колонку под названием «Почему Путин боится моего отца Алексея Навального». В ней Дарья напомнила, в каких жестоких условиях Алексея содержат в последние месяцы, и высказалась о том, как это связано с российским вторжением в Украину. «Медуза» перевела этот текст и приводит его с незначительными сокращениями и изменениями.

За последние пару лет имя Алексея Навального стало известно за пределами России. Вы читали, как он основал , чтобы расследовать незаконное обогащение российской элиты, как его на протяжении многих лет задерживали за участие в протестах против путинского режима, как он баллотировался в президенты в 2018 году, как был отравлен в 2020 году, чудом выздоровел и вернулся в Россию, чтобы бороться за лучшее будущее для своей страны.

Для вас это просто заголовки новостей по всему миру. Для меня это реальность.

Меня зовут Даша Навальная. Мне 21 год, я учусь в Стэнфордском университете. Мой отец Алексей Навальный стал врагом номер один для Владимира Путина, борясь с коррумпированным и кровожадным кремлевским режимом.

С 2011 года Фонд борьбы с коррупцией разоблачает коррупцию высокопоставленных государственных чиновников в России. Одним из самых известных их расследований стало расследование про дворец Путина. В августе 2020 года мой отец пережил отравление химическим оружием «Новичок» в исполнении сотрудников ФСБ и через несколько месяцев после выздоровления успешно расследовал собственное покушение.

Несмотря на опасности, с которыми он столкнулся, в январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию и был незаконно задержан в аэропорту. С тех пор он отбывает свой срок, с глазу на глаз с путинскими тюремщиками. Вскоре после его ареста Фонд борьбы с коррупцией был признан в России экстремистской организацией. Членов его команды стали преследовать, многие были вынуждены покинуть страну.

Все мы знаем, что тюрьма — это не то место, где вы хотите оказаться в любой стране, но условия российской пенитенциарной системы намного хуже, чем в США или Европе. Ничто так не калечит даже здоровых людей, как русская тюрьма. Мой отец пережил отравление химическим оружием, которое имело тяжелые последствия; он провел более двух недель в коме и более месяца в клинике. Реабилитация заняла месяцы. Вскоре после задержания у него начались боли в спине, стала отниматься нога. Ему пришлось выдержать 24-дневную голодовку только для того, чтобы получить доступ к медицинской помощи.

То, что он едва пережил голодовку, не сломило его дух — его ничто и никогда не сломит. Но условия одиночного заключения, с которыми он теперь сталкивается, явно направлены на то, чтобы сломить его морально и убить физически. С середины августа «резиденция» моего папы — штрафной изолятор размером , который для человека ростом больше похож на бетонную клетку. Он целыми днями сидит на низком железном стуле (что усиливает боль в спине), а при себе ему разрешено иметь лишь кружку. Даже его кровать прикручена к стене с шести утра до десяти вечера.

17 ноября папу перевели в помещение камерного типа. Остальные заключенные живут в бараках, из которых могут свободно выходить, но он заперт в одиночной камере. Он писал: «Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму». Эти новые условия также лишают его возможности встречаться с семьей: посещения запрещены. Возможность иметь вторую книгу — это, безусловно, бонус для человека, который читает так быстро, как мой папа.

Я горжусь тем, что я дочь своего отца, и знаю, что, несмотря на нечеловеческие условия, он выступает против путинской войны в Украине и призывает российский народ сделать все возможное для борьбы с ней.

«Все имеет цену и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не „быть против войны“. Давайте бороться против войны», — заявил он во время суда в марте. Сейчас декабрь, а с августа мой отец провел в ШИЗО 78 дней, отбыв там восемь одиночных сроков подряд.

Вы спросите, за что его отправили в одиночное заключение ? Среди нарушений, за которые, по версии администрации колонии, отца отправляли в ШИЗО, были: расстегнутая пуговица робы (ее физически невозможно застегнуть полностью, так как она на несколько размеров меньше, чем нужно отцу), отказ мыть забор, «некачественная» уборка прогулочного двора и «оскорбление» лейтенанта уголовного розыска обращением к нему по званию и фамилии вместо имени и отчества.

Настоящей причиной этих постоянных наказаний является то, что Навальный осуждает войну в Украине и противостоит путинскому режиму. Мой отец использует каждое судебное слушание как возможность сделать антивоенное заявление. Во время недавнего слушания он сказал: «Ваша честь, я заявляю, что я невиновный человек. И я считаю, что я и такие так как делали всё возможное, чтобы предотвратить то, что происходит сейчас. И мы продолжим это делать. И я призываю всех граждан России бороться с этим режимом, с этой войной и мобилизацией».

«Я проведу в ШИЗО столько, сколько потребуется, чтобы защитить свое право высказаться против исторического преступления, которое совершает Путин» — в случае моего отца это печальное самосбывающееся пророчество. Администрация колонии дала понять, что в отношении Навального не действует и намек на верховенство закона.

Это подтверждается и тем, что адвокатской тайны для моего отца больше не существует. В последние месяцы все его контакты с адвокатами проходят через администрацию колонии. Окно в комнате для свиданий заклеено светонепроницаемой пленкой, поэтому адвокаты могут слышать только его голос и видеть силуэт, когда обсуждают линию защиту по новым уголовным делам (сейчас ему грозит до 30 лет за решеткой). Адвокаты моего отца больше не имеют визуального представления о его здоровье и физическом состоянии. Это уникальная ситуация даже по низким стандартам российской судебной системы.

Для меня Алексей Навальный не только решительный, трудолюбивый и харизматичный лидер, но и веселый, заботливый и потрясающий отец. Он научил меня кататься на велосипеде; он помогал с уравнениями и вопросам по пунктуации, когда мой мозг ученицы начальной школы не воспринимал понятие точки с запятой. В средней школе, когда я впервые попробовала сварить кашу, она оказалась слишком соленой, но папа улыбнулся, не стал меня упрекать и все съел. Часами он помогал мне учить стихотворение «Пророк» Александра Пушкина, которое до сих пор запечатлено в моей памяти. Каждое 1 сентября он провожал нас с младшим братом в школу. Папа приходил на наши конкурсы, концерты и выпускные. И всегда писал мне и всем близким любящие и веселые письма на дни рождения, если находился под арестом и не мог быть с нами рядом.

Теперь он даже этого сделать не может.

Наша семья всегда гордилась своим оптимизмом: мы предпочитаем шутки жалобам, когда наступало худшее. Мы многое видели за эти годы и старались не принимать это слишком близко к сердцу. Моего отца задерживали как минимум по одному разу почти каждый год с 2011-го по 2021-й, и время, проведенное им в тюрьме, становилось все дольше и дольше. Мою мать задерживали и судили; мой дядя отсидел три с половиной года за преступление, которое заключалось в том, что у него фамилия Навальный. Вся наша семья, включая бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, много раз подвергалась запугиваниям и незаконным преследованиям. Не говоря уже о «старых добрых временах», когда отравители из ФСБ были близки к тому, чтобы убить мою мать и чуть не убили отца.

Невозможно свыкнуться с мыслью, что ваших близких могут в любой момент посадить или убить по надуманному поводу, но со временем это стало частью нашей семейной рутины. «Я так понимаю, ты не придешь сегодня на ужин?» — спрашивала я у отца всякий раз, когда он собирался на акцию протеста. Он отвечал смешком.

Российский режим всегда был основан на коррупции, а теперь он основан на войне — для Путина это два условия, чтобы удерживать власть. Именно поэтому он готов уничтожить любого, кто посмеет им угрожать. А к моему отцу он испытывает личную ненависть — как к своему самому непримиримому противнику на протяжении многих лет.

Пока вы читаете эти строки, Навальный находится в смертельной опасности, но он продолжает отстаивать то, во что верит. Он доказал готовность пожертвовать своей свободой, здоровьем и даже жизнью, чтобы Россия стала демократической, процветающей страной. И прямо сейчас, даже находясь в тюрьме, он борется за мир. Своим примером он поддерживает и вдохновляет миллионы россиян, которые, как и он, не желают мириться с войной и несправедливостью.

Путина необходимо победить. Он представляет угрозу не только для России и Украины, но и для всего мира. Сама суть авторитарной власти заключается в постоянном увеличении ставок, росте агрессии и поиске новых врагов. Чтобы не проиграть в этой борьбе, мы должны объединиться.

Мой отец — один из лидеров этой борьбы. Он бросает Путину вызов каждый день, но мы можем сделать так, чтобы его усилия не оказались напрасными и чтобы его слова были услышаны во всем мире. Я обращаюсь к мировым лидерам и прошу их поддержать мой призыв к российскому правительству освободить моего отца.

Давайте стремиться к лучшему, более процветающему глобальному будущему, в котором мы сможем сами выбирать себе лидеров. Свободу Алексею Навальному!

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