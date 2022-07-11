Навальный объявил о создании международного фонда по борьбе с коррупцией. В его совет вошли философ Фрэнсис Фукуяма и Юлия Навальная
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Соратники российского оппозиционера Алексея Навального создали Anti-Corruption Foundation International — международную некоммерческую организацию по борьбе с коррупцией. Об этом сообщается в твиттере Навального.
Мы говорили о том, что у Путина и его жуликов не получится уничтожить Фонд борьбы с коррупцией. Наоборот, он превратится в глобальный международный фонд. <…>
Фонд будет совершенно прозрачен и понятен, а первым взносом на его существование станет премия Сахарова, присужденная мне Европарламентом (50 тысяч евро).
В наблюдательный совет фонда вошли бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, публицист, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, философ Фрэнсис Фукуяма и жена Алексея Навального Юлия.
В 2021 году основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (как и другие связанные с оппозиционером структуры) был объявлен экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.
Навальный находится в колонии строгого режима во Владимирской области. Он отбывает девятилетний срок по делам по мошенничестве и неуважении к суду, назначенный ему в марте 2022 года. Его ключевые соратники уехали из России.