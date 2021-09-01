Фонд борьбы с коррупцией официально прекратил существование

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Алексея Навального прекратил существование как юридическое лицо.

Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК был ликвидирован накануне — 31 августа.

Бывший директор ФБК Иван Жданов заявил, что в связи с ликвидацией организации подал заявление на имя министра юстиции Константина Чуйченко об исключении ее из списка «иностранных агентов» (это предусмотрено законодательством).

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, были признаны «экстремистскими» по жалобе московской прокуратуры 9 июня, решение выносил Мосгорсуд. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы были засекречены. Жалобу на решение Мосгорсуда апелляционная инстанция отклонила 4 августа.

10 августа ФБК официально внесли в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму — это подразумевает блокировку банковских счетов и запрет на открытие новых.

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