Алексея Навального перевели в колонию строгого режима в Мелехово. Он говорил, что там для него готовят «тюрьму в тюрьме»

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Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали в колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. Об этом РИА Новости заявил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Яжан.

«Он [Навальный] прибыл в ИК-6. Прибыл и находится там», — сказал Яжан.

Ранее 14 июня соратники Навального сообщили, что его без предупреждения увезли из исправительной колонии общего режима № 2 в Покрове Владимирской области. Предполагалось, что политика могли отправить в ИК-6 в Мелехово, однако официально это было неизвестно.

22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. 24 мая Московский городской суд подтвердил приговор.

В начале мая Навальный сообщил, что его могут перевести в ИК-6 в Мелехово. «Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют „тюрьму в тюрьме“ для меня», — заявил Навальный. Он не уточнил, что именно имел в виду под «тюрьмой в тюрьме».

В чем обвиняли Навального

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима Возможно, из-за войны вы не очень внимательно следили за этим политическим процессом. Вот главное, что там происходило

В чем обвиняли Навального

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима Возможно, из-за войны вы не очень внимательно следили за этим политическим процессом. Вот главное, что там происходило

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