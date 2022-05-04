Навальный рассказал, что его переведут в колонию строгого режима в Мелехово. Там для него строят «тюрьму в тюрьме»

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Алексея Навального переведут в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. Информация об этом появилась в соцсетях политика.

Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют «тюрьму в тюрьме» для меня.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что хотя пытки к заключенным применяются во многих российских колониях, ИК-6 — «чудовищное место даже по таким безумным меркам». В подтверждение своих слов Ярмыш привела многочисленные свидетельства СМИ о применении пыток к заключенным колонии.

Официально о переводе Навального в ИК-6 не сообщалось.

Навальный 22 марта получил девять лет колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Приговор был обжалован и еще не вступил в силу.

Сейчас Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Это колония общего режима. К отбыванию наказания в колонии общего режима Навального приговорили в феврале 2021 года по делу «Ив Роше».

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