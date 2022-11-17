Алексея Навального перевели в ПКТ (помещение камерного типа)

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Алексея Навального, отбывающего заключение в исправительной колонии во Владимирской области, перевели в ПКТ (помещение камерного типа), которое фактически является одиночной камерой. Об этом сообщается в соцсетях политика.

Зек в российской колонии сидит в общем бараке. Зек, которым администрация тюрьмы очень недовольна, сидит в ШИЗО, в камере, где ничего нет и все запрещено, но там можно держать только 15 суток. Поэтому для зеков-нарушителей существуют строгие условия содержания: запирающийся барак, из которого не выпускают, и много всяких ограничений.

А для еще более отъявленных есть ПКТ. Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму.

Навальный также написал, что в ПКТ у него не будет длительных свиданий с близкими.

За последние почти три месяца Алексея Навального семь раз отправляли в штрафной изолятор. Последний раз о его переводе в ШИЗО сообщалось 1 ноября.

Правозащитник Павел Чиков ранее предполагал, что таким образом политика готовят к переводу в ПКТ, где его могут держать до года. Также администрация колонии может ходатайствовать о переводе Навального в тюрьму на срок до трех лет, отмечал Чиков.