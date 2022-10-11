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Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 Владимирской области, вновь оказался в штрафном изоляторе.

Как сообщается в соцсетях политика, причиной этому послужил отказ Навального мыть забор.

А я снова в ШИЗО. Только что отсидел там 12 суток, снова дают 14. Причина — отказался мыть забор. Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред.

И вот я снова сижу на табуретке на своих 6 квадратных метрах. Из вещей со мной лишь кружка — 1 шт., книжка — 1 шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны еще какие-то предметы.

Алексея Навального отправляют в изолятор уже в шестой раз с середины августа. В первый раз его поместили в ШИЗО 12 августа на трое суток, во второй — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15. В пятый раз политика наказали 12 сутками изолятора за его речь в суде о мобилизации.

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