Алексея Навального вновь отправили в штрафной изолятор

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Алексея Навального во второй раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области.

Как сообщается в соцсетях политика, поводом к наказанию стало нарушение правил конвоирования — когда Навального доставляли в ШИЗО в прошлый раз, он якобы три секунды не держал руки за спиной. Срок наказания составит пять суток.

В первый раз Навального держали в ШИЗО с 15 августа трое суток за расстегнутую верхнюю пуговицу робы.

Я снова в ШИЗО. В программировании такое называется «бесконечный цикл».

— Сажают в ШИЗО на 3 суток за расстегнутую пуговицу.

— В ШИЗО ведут по коридору: «Руки за спину!». «Угу», — убираю руки за спину.

Но три-то секунды я шел обычно. Без рук за спиной. Совершил преступление!

— Вызывают на комиссию: «Осужденный Навальный, вами совершено нарушение правил конвоирования в ШИЗО. На видео видно, что это три секунды, но так как вы характеризуетесь отрицательно и уже водворялись в ШИЗО, мы решили, что вас надо водворить в ШИЗО».

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