Алексея Навального отправили в штрафной изолятор

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Политик Алексей Навальный сообщил, что администрация колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области отправила его в штрафной изолятор (ШИЗО). Пост об этом появился в соцсетях Навального.

Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. Это, безусловно, характеризует меня как неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор. Пока на трое суток, но — радостно улыбнулся и. о. начальника — в середине сентября у меня свидание с родственниками. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены.

Навального отправили в ШИЗО после того, как он основал профсоюз «Промзона» для заключенных и сотрудников колоний. После этого ему сделали выговор и официально «предостерегли» от совершения готовящегося преступления.

О колонии в Мелехово

Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли

О колонии в Мелехово

Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли