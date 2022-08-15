Алексея Навального отправили в штрафной изолятор
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Политик Алексей Навальный сообщил, что администрация колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области отправила его в штрафной изолятор (ШИЗО). Пост об этом появился в соцсетях Навального.
Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. Это, безусловно, характеризует меня как неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор. Пока на трое суток, но — радостно улыбнулся и. о. начальника — в середине сентября у меня свидание с родственниками. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены.
Навального отправили в ШИЗО после того, как он основал профсоюз «Промзона» для заключенных и сотрудников колоний. После этого ему сделали выговор и официально «предостерегли» от совершения готовящегося преступления.
Я — икона осознанного потребления. В моей камере есть только кружка и книга. Ложку и тарелку дают на время еды. И даже тюремную мою одежду забрали, выдав временную. Теперь на моей спине огромные белые буквы: ШИЗО. Всем привет из штрафного изолятора. Настоящая профсоюзная борьба никогда не бывает легкой, чего уж говорить о профсоюзе в тюрьме… ШИЗО — самое суровое наказание в легальной тюремной иерархии. Впрочем, в нелегальной тоже — пытают и убивают чаще всего именно здесь.