«За такое в тюрьме легко могут убить». Навальный создал профсоюз для заключенных и сотрудников колоний

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Политик Алексей Навальный основал профсоюз «Промзона» для граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы, то есть заключенных и сотрудников колоний.

Навальный сообщил в своих соцсетях, что отправил уведомление о создании профсоюза директору ФСИН и начальнику колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области, где политик отбывает срок.

Вообще, за такое в тюрьме легко могут убить. Тупо закроют в ШИЗО и забьют до смерти. Уж больно дерзким выглядит это в глазах тюремной администрации. Но я пока отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А еще меня официально «предостерегли» от совершения готовящегося мной преступления.

Администрация колонии называет создание профсоюза незаконным. При этом, по словам Навального, заключенные «испугались профсоюза еще больше администрации». «Каждый раз, когда я заговариваю о нем, грустно говорят: „Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо“».

По словам Навального, кроме него в профсоюзе никто не состоит. Но у организации уже есть первая победа: по требованию профсоюза и при участии юристов команды Навального администрация колонии заменила в швейном цеху табуретки на стулья со спинками. «Если вы сидите за швейной машинкой по семь-восемь часов в день, поверьте, это важно», — заявил политик, который работает в швейном цеху. Теперь, по его словам, профсоюз собирается добиться, чтобы табуретки заменили на стулья «по всей зоне, потом в регионе, потом для всех швей на зонах России».

Навальный сообщил, что у профсоюза «Промзона» также есть свое СМИ — одноименный телеграм-канал.

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