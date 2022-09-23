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Политика Алексея Навального снова отправили в штрафной изолятор после его заявления о мобилизации во время заседания суда в Ковровском городском суде 21 сентября. Об этом оппозиционер рассказал на новом заседании суда во Владимирской области, где рассматривают его иск к ИК-6.

Слова Навального цитирует :

Не нравится то, что я сказал про мобилизацию — получи, Навальный 12 суток. Совершенно никто даже не скрывает политического контекста. Если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут ни за что… я посижу [за это] 12 суток и сколько еще нужно посидеть. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны, я так ровно к нему и отношусь. Я молчать не буду и надеюсь, что все кто слышит меня, молчать не будут. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо страшнее 12 суток… Путин кровью связывает сотни тысяч людей мобилизациями и «референдумами».

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В первый раз Алексея Навального поместили в ШИЗО 12 августа на трое суток, во второй — на пять, в третий — на семь. 22 сентября политик вышел из штрафного изолятора после еще 15 суток. Как пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш спустя ночь его снова отправили в ШИЗО, где он сейчас и находится.

В конце августа Навальному, который перенес отравление «Новичком», стали давать обезболивающее из-за болей в спине.

Из-за чего навального в пятый раз отправили в ШИЗО

«Путин хочет замазать в крови сотни тысяч людей» Заявление Алексея Навального о мобилизации в России. Полный текст

Из-за чего навального в пятый раз отправили в ШИЗО

«Путин хочет замазать в крови сотни тысяч людей» Заявление Алексея Навального о мобилизации в России. Полный текст