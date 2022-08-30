Навального в третий раз за две недели посадили в штрафной изолятор. Ему начали давать обезболивающее из-за болей в спине

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Политика Алексея Навального в третий раз за две недели отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии строгого режима № 6 во Владимирской области. Он проведет в ШИЗО семь дней. Об этом сообщается в соцсетях политика.

«Вы будете смеяться, но я снова в ШИЗО. В воскресенье вечером меня выпустили, а в понедельник днем снова закрыли и не скрывают, что и дальше я вылезать из этой дыры не буду», — говорится в сообщении. Политик рассказал, что его посадили в изолятор за то, что он «неправильно представился».

Навальный связывает свое пребывание в ШИЗО с излишней «политической активностью для осужденного».

Большое раздражение вызывает созданный мной профсоюз заключенных. Ну и настоящее бешенство у Кремля от нашей работы по продвижению «списка 6000» — олигархов, коррупционеров и разжигателей войны, в отношении которых должны быть введены санкции.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что у Навального боли в спине, и ухудшение его здоровья в ШИЗО неизбежно. По словам адвоката, Навальному «уже сегодня начали колоть обезболивающее».

«То есть по сути ультиматум Навальному звучит так: не будешь вести себя тихо — сделаем инвалидом», — написал Кобзев.

Алексея Навального в августе уже дважды отправляли в ШИЗО. В первый раз — на трое суток за расстегнутую пуговицу, во второй — на пять суток за то, что он на несколько секунд промедлил с выполнением требования конвоира.

В конце апреля соратники Алексея Навального опубликовали список из шести тысяч «коррупционеров и разжигателей войны». Авторы списка требуют внести его фигурантов в санкционные листы. 30 августа был опубликован сокращенный вариант списка — в него включено 200 фамилий «главных разжигателей войны».

Подробнее о санкционных списках

Кто и как составляет санкционные списки? А расследования журналистов и соратников Навального на них влияют? Или все решают власти США? Рассказывает юрист Павел Ивлев — один из авторов «списка Магнитского»

Подробнее о санкционных списках

Кто и как составляет санкционные списки? А расследования журналистов и соратников Навального на них влияют? Или все решают власти США? Рассказывает юрист Павел Ивлев — один из авторов «списка Магнитского»