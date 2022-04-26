Соратники Навального составили список из шести тысяч «коррупционеров и разжигателей войны»

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Соратники политика Алексея Навального составили список из шести тысяч «коррупционеров и разжигателей войны».

Фигуранты списка поделены на несколько категорий: «организаторы войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина», «продажные знаменитости», «ключевые чиновники».

Владимир Путин попал в категорию «организаторы войны». Вместе с ним там оказались еще 30 членов Совета безопасности РФ и 101 военный из Минобороны.

Целью публикации списка, как уточнил один из его авторов Руслан Шаведдинов, является добиться внесения всех его фигурантов в санкционные листы.

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