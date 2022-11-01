Навального в седьмой раз отправили в штрафной изолятор. Из-за того, что он «плохо убирал прогулочный двор», а лейтенанта назвал не по имени-отчеству

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Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что его — в седьмой раз за почти три месяца — отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Заявление политика появилось в его твиттере.

Отсидел в ШИЗО 14 суток. Отдохнул шесть дней в отряде . Ну и все, хватит. А то расслабиться можно. Снова дают 11 суток ШИЗО, так как «плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича, обратившись к нему „лейтенант Неймович“, а не по имени-отчеству».

Навальный с небольшими перерывами находится в ШИЗО с 12 августа. В конце августа Навальному, который перенес отравление «Новичком», стали давать обезболивающее из-за болей в спине. 25 октября политика освободили из штрафного изолятора, где он провел две недели.

В сентябре Алексея Навального отправили в штрафной изолятор после того, как 21 сентября он во время заседания в суде Коврова выступил с заявлением о мобилизации. В частности, он сказал, что президент РФ Владимир Путин «хочет замазать в крови сотни тысяч людей».

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