Суд признал ФБК и другие структуры Навального «экстремистскими организациями»

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Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании , и региональных штабов политика Алексея Навального экстремистскими организациями. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, включили в реестр НКО — «иностранных агентов» в октябре 2019 года.

В июле 2020 года Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-«иноагентов» в декабре 2020-го.

В апреле 2021 года прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Навального экстремистскими организациями.

До решения суда прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального. Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» (юридически такой организации не существует) в перечень экстремистов. В конце апреля штабы объявили о закрытии.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал так называемый «закон против ФБК». Он запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации.

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