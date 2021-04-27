Суд начал рассматривать иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями Решение еще не вынесено, но им уже фактически запретили работу

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Планерка штаба Алексея Навального и ФБК 27 ноября 2017 года Евгений Фельдман

26 апреля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по иску о признании структур Навального экстремистскими организациями. Соответствующий иск 16 апреля подала прокуратура Москвы. Она потребовала внести в список экстремистских организаций штабы Навального и два фонда политика — и . Рассмотрение иска проходит в закрытом режиме, так как материалам дела присвоен гриф «секретно».

Адвокаты , представляющие интересы структур Навального, получили доступ к материалам иска. И не поняли, почему их засекретили. По словам главы «Команды 29» Ивана Павлова, секретная часть материалов состоит из четырех томов по 200 страниц в каждом. Павлов заявил, что это «информационно-справочный материал, представляющий собой хронику репрессий против всего, что связано с Навальным и ФБК».

Прокурор Москвы приостановил деятельность региональных штабов Навального. Об этом решении стало известно 26 апреля на предварительном заседании суда. Штабам Навального запрещено устраивать митинги, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах и референдумах и пользоваться банковскими счетами, кроме случаев уплаты штрафов, налогов и сборов.

Команда Навального назвала приостановку деятельности штабов незаконной. По закону, прокуратура имеет право в досудебном порядке приостанавливать деятельность общественных объединений, если они ведут экстремистскую деятельность. В решении прокурора Москвы штабы Навального названы общественным движением. Но глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что штабы представляют собой «конкретные юридические лица», не объединенные в общественное движение. «В этом решении [прокуратуры] просто придумана несуществующая организация», — пояснил он.

Штабы Навального по всей России остановили работу. В соцсетях штабов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и других городах появилось сообщение: «К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников. Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у нее название и максимально обезличим». Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко заявил, что «глупо ввязываться в бой, который не выиграть». Волков подтвердил, что работа штабов остановлена.

27 апреля Мосгорсуд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Это было сделано по ходатайству прокуратуры Москвы, утверждавшей, что фонды вместе со штабами Навального «проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, ». Суд запретил фондам определенные действия. Какие именно, в суде не пояснили, сославшись на секретность материалов дела. Иван Павлов заявил, что прокуратура просила ввести для фондов те же ограничения, что и для штабов Навального.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что запрет определенных действий «ни на что не повлияет». Но к решению по иску об экстремизме в фонде готовятся, сообщил Daily Storm со ссылкой на источники. По данным издания, с сотрудниками штабов Навального и ФБК решено расторгнуть договоры о сотрудничестве, также им поручено почистить личные соцсети от упоминаний и символики ФБК и штабов Навального. Все это будет сделано, чтобы снизить вероятность уголовного преследования соратников политика.

Ольга Корелина