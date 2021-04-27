Мосгорсуд ограничил работу ФБК

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Мосгорсуд применил к Фонду борьбы с коррупцией ( ) и меры предварительной защиты по иску прокуратуры, требующей признать организации экстремистскими.

Как сообщили «Медузе» в Мосгорсуде, судья запретила совершать организациям определенные действия. Список запрещенных действий в суде не привели, отметив, что дело рассматривали в закрытом режиме. В суде добавили, что речи о приостановке деятельности организаций не идет.

Директор ФБК Иван Жданов уточнил, что фонду запрещено пользоваться СМИ и публиковать материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах, использовать банковские вклады. Жданов сказал «МБХ медиа», что «как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем».

26 апреля прокуратура Москвы своим решением приостановила деятельность штабов Навального по всей стране до решения суда по иску об экстремизме.

16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. 26 апреля иск начали рассматривать в закрытом режиме из-за того, что материалам дела присвоили гриф «секретно».