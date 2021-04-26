Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску об экстремизме

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Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов политика Алексея Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями. Об этом «Медиазоне» сообщил Иван Павлов — член объединения юристов «Команда 29», которое представляет интересы структур Навального.

Копию решения прокуратуры выложил в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией ( ) Иван Жданов.

Он также заявил о приостановке деятельности ФБК. Но в Мосгорсуде это опровергли. Прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд заявление о запрете на совершение определенных действий в отношении ФБК и , но данное заявление судом пока не рассмотрено, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда.

В ходатайстве прокурора Москвы, которое опубликовал глава штабов Навального Леонид Волков, говорится, что ведомство попросило суд запретить ФБК и Фонду защиты прав граждан размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.

Внимание. Изначально в новости сообщалось, что суд также приостановил деятельность ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. Это не так. Редакция приносит извинения читателям.

16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. 26 апреля началось рассмотрение иска.

Мосгорсуд рассматривает иск в закрытом режиме. Такое решение принято в связи с тем, что материалам дела присвоен гриф «секретно».