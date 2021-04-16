Обыск в офисе ФБК в 2015 году Евгений Фельдман

Прокуратура Москвы потребовала признать , « » и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Соответствующий иск подан в Московский городской суд. По мнению ведомства, «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». В прокуратуре считают, что фактическими целями организаций является создание условий для изменения основ конституционного строя — в том числе, «с использованием сценария „цветной революции“».

Соратники Навального связали действия властей с планируемым митингом в поддержку политика и осенними выборами в Думу. В заявлении, подписанном руководителем штабов Навального Леонидом Волковым и директором ФБК Иваном Ждановым, подчеркивается, что в течение всего времени своего существования организация «вела деятельность исключительно мирно и исключительно законно». Волков и Жданов отметили, что у них «нет больших сомнений в том, какое решение примет путинский „суд“ по иску прокуратуры» и что признание организаций экстремистскими «откроет дорогу к сотням уголовных дел».

Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен. Не согласен с дворцами и ростом цен, повышением пенсионного возраста и коррупцией. Кто готов протестовать против этого — всех теперь объявят экстремистами.

В случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности будет грозить уголовная ответственность. Организаторы по статье 282.2 УК РФ могут получить от шести до десяти лет лишения свободы, участники — от двух до шести лет; при этом, как отмечает руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в России уже сложилась практика назначения реальных сроков заключения по этой статье. За демонстрацию символики будет наступать административная ответственность, а СМИ должны будут под угрозой штрафа указывать на экстремистский статус организации, когда будут упоминать ее. Ей также запретят любую банковскую деятельность, а за ее финансирование (в том числе, за донаты) могут дать срок от трех до восьми лет.

В регионах России за последнюю неделю задержали нескольких активистов штабов Навального. В Санкт-Петербурге координатору штаба Ирине Фатьяновой дали 10 суток ареста по обвинению в организации протестной акции 31 января из-за анонса этого митинга во «ВКонтакте». В Махачкале, где штаб попытались открыть 11 апреля, на следующий день пропали координатор штаба и его заместитель — позже стало известно, что оба они находятся под административным арестом в спецприемниках. Активистов также задерживали в Краснодаре и Воронеже. В Мурманске неизвестные вскрыли штаб и разрисовали стены свастиками. В штабы в Пскове, Пензе и Иркутске приходили силовики.

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В 2019 году против сотрудников ФБК возбудили дело об отмывании денег. О расследовании стало известно во время массовых акций в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. По версии следствия, сотрудники вносили на счета фонда средства, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». Сначала в деле фигурировала сумма около миллиарда рублей, затем она снизилась до 75 миллионов рублей. В штабах Навального по всей стране проводились неоднократные обыски, счета многих сотрудников фонда были заблокированы. За более чем полтора года расследования обвинений в рамках дела никому предъявлено не было.

ФБК был основан Алексеем Навальным в 2011 году. Летом 2020 года фонд как юридическое лицо был ликвидирован, и новым формальным наименованием организации стало «Фонд защиты прав граждан», при этом сам бренд ФБК был сохранен. Решение о ликвидации ФБК приняли из-за проигранного иска от компании «Московский школьник», которая занимается поставками питания в школы Москвы и предположительно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. В соответствии с решением суда, ФБК должен был выплатить 29 миллионов рублей в качестве компенсации за распространение сведений, которые, по мнению «Московского школьника», не соответствовали действительности.

Григорий Левченко