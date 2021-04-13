В Петербурге задержали главу штаба Навального. В Мурманске офис штаба взломали и разрисовали свастиками

Офис в Мурманске после взлома Штаб Навального в Мурманске

Соратники политика Алексея Навального рассказали о задержаниях и исчезновении своих сотрудников сразу в нескольких регионах России за последние два дня.

В Санкт-Петербурге 13 апреля сотрудники полиции задержали координатора штаба Ирину Фатьянову. Это уже второй визит полиции в штаб за последние дни — 7 апреля полицейские приходили искать там «экстремистские материалы и пиротехнические средства». В отделе полиции стало известно, что Фатьянову обвиняют в организации протестной акции 31 января (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) из-за видеоролика с анонсом митинга, который она опубликовала во «ВКонтакте». Ее оставили в отделении до суда.

В Воронеже 13 апреля задержали сотрудника штаба Андрея Ахмедулова. Как рассказали в штабе, когда активист шел забирать наклейки из типографии, неизвестный мужчина «запихнул [Ахмедулова] в белую „Газель“ и увез в неизвестном направлении» — при этом очевидцу произошедшего он показал некое удостоверение. Вскоре стало известно, что Ахмедулов находится в отделении полиции. Позже полицейские пришли в офис штаба, чтобы произвести там осмотр.

Штаб Навального в Махачкале сообщил об исчезновении двух своих сотрудников — координатора Эдуарда Атаева и его помощника Мурада Манапова. Они оба перестали выходить на связь 12 апреля, при этом в отделениях полиции, куда обращались соратники Навального, сообщают, что Атаева и Манапова у них нет. Днем ранее соратники Навального предприняли уже вторую попытку открыть штаб в Дагестане. В феврале, когда они объявили об этом впервые, глава штаба Руслан Аблякимов был избит в пригороде Махачкалы.

В Мурманске 12 апреля в аэропорту по подозрению в перевозке наркотиков задержали заместителя координатора местного штаба Александра Суринова, после досмотра вещей его отпустили. Помимо этого, неизвестные проникли в офис штаба, когда там никого не было. Координатор Виолетта Грудина сообщила, что там обрезали провода камер видеонаблюдения и испортили мебель, а на стенах нарисовали свастику. Грудина выразила уверенность, что инцидент связан с ее намерением баллотироваться в городской совет.

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Григорий Левченко