Навальный закроет ФБК и откроет новую организацию

Политик Алексей Навальный в своем блоге объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и создании новой организации.

Обновлено. Как сообщил «Интерфаксу» директор ФБК Иван Жданов, новое юридическое лицо уже создано — «Фонд защиты прав». «[Он] будет основным операционным <…> формальности будут завершены в течение месяца-двух» — сказал Жданов.

Такое решение принято из-за проигранного иска от компании «Московский школьник» (предположительно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным).

Суд обязал ФБК, Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей компенсации за распространение сведений, не соответствующих, как считает компания, действительности.

С каждого из трех ответчиков взыскали 29 миллионов рублей. «Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами», — пишет Навальный.

ФБК в начале 2019 года выпустил расследование, где обвинил комбинат питания «Конкорд» (на тот момент принадлежал Пригожину) во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018-го.