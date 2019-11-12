Евгений Пригожин перестал быть владельцем комбината «Конкорд»

Петербургский бизнесмен перестал быть владельцем и гендиректором ООО «Комбинат питания „Конкорд“», следует из данных ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание РБК.

В выписке ЕГРЮЛ сказано, что 30 октября собственником 100% в компании стало АО «Корпорация развития». Соответствующая запись появилась в реестре 11 ноября. В тот же день гендиректором «Конкорда» стал Эдуард Козьмин, который, по данным «Интерфакса», в прошлом руководил Тихвинским мясокомбинатом.

«Корпорацией развития» владеет 27-летняя Екатерина Росликова, которая, по информации томского ТВ2, работает юристом в строительной компании «Мегалайн». Компанию с таким названием связывали с Пригожиным и строительством базы для наемников в Краснодарском крае.

В паблике «Конкорда» в ВК сообщили, что изменили структуру компании после того, как погасили кредит во Внешэкономбанке. Причину смены учредителя в компании не раскрыли, назвав это коммерческой тайной.

11 ноября издание «Настоящее время» сообщило со ссылкой на данные сервиса «Контур-Фокус», что «Конкорд» разделили на две равные части: половина компании осталась у Пригожина, другую половину купила «Корпорация развития».

Евгений Пригожин был единственным владельцем «Комбината питания „Конкорд“». Эта компания считалась самым крупным активом, которым он владел лично. Как указывает «Интерфакс», в разные годы совладельцами комбината выступали компании, связанные с бизнесменом.