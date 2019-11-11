Главный актив Евгения Пригожина «Конкорд» разделили пополам. Половину получила юрист другой компании Пригожина

Компанию «Комбинат питания „Конкорд“» — основной актив петербургского бизнесмена Евгения Пригожина — разделили на две равные части. Об этом пишет «Настоящее время» со ссылкой на данные сервиса «Контур-Фокус».

Половина компании осталась у Пригожина (раньше он был ее единственным владельцем), вторую половину 30 октября купило юрлицо «Корпорация развития». Им владеет 27-летняя уроженка Кемеровской области Екатерина Станиславовна Росликова.

Согласно открытым данным, в 2015 году Росликова избиралась в городскую думу Томска, а в 2017-м — в совет сельского поселения в Томском районе от ЛДПР. Томские СМИ упоминали Росликову как соучредителя приюта для бездомных собак «Добрые руки» в деревне Новомихайловка в Томском районе.

Источник в томском отделении ЛДПР сообщил, что два года назад Росликова уехала в Петербург и устроилась юристом в компанию «Мегалайн». Одноименная компания входит в бизнес-империю Пригожина и, как сообщалось, построила часовню и базу для наемников в Краснодарском крае.

Ни Росликова, ни представители Пригожина не прокомментировали раздел «Комбината питания „Конкорд“».