Главный актив Евгения Пригожина «Конкорд» разделили пополам. Половину получила юрист другой компании Пригожина
Компанию «Комбинат питания „Конкорд“» — основной актив петербургского бизнесмена Евгения Пригожина — разделили на две равные части. Об этом пишет «Настоящее время» со ссылкой на данные сервиса «Контур-Фокус».
Половина компании осталась у Пригожина (раньше он был ее единственным владельцем), вторую половину 30 октября купило юрлицо «Корпорация развития». Им владеет 27-летняя уроженка Кемеровской области Екатерина Станиславовна Росликова.
Согласно открытым данным, в 2015 году Росликова избиралась в городскую думу Томска, а в 2017-м — в совет сельского поселения в Томском районе от ЛДПР. Томские СМИ упоминали Росликову как соучредителя приюта для бездомных собак «Добрые руки» в деревне Новомихайловка в Томском районе.
Источник в томском отделении ЛДПР сообщил, что два года назад Росликова уехала в Петербург и устроилась юристом в компанию «Мегалайн». Одноименная компания входит в бизнес-империю Пригожина и, как сообщалось, построила часовню и базу для наемников в Краснодарском крае.
Ни Росликова, ни представители Пригожина не прокомментировали раздел «Комбината питания „Конкорд“».
«Такое решение, как правило, продиктовано желанием защитить бизнес от появления третьих лиц: кредиторов, супруги бывшей, других элементов, которых данный бенефициар не желает видеть в числе своих компаньонов. Пятьдесят на пятьдесят это классическая тупиковая ситуация: если у него заберут его 50%, то третьему лицу никакого реального контроля не перейдет», — объясняет юрист Станислав Данилов, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.