«Конкорд» Пригожина выплатил более двух миллионов рублей штрафа после вспышки дизентерии в школах Москвы

Комбинат питания «Конкорд» бизнесмена выплатил более двух миллионов рублей в качестве штрафа после эпидемии дизентерии в школах и детсадах Москвы.

Компания выплатила штраф после проверок Роспотребнадзора, сообщила в интервью «Эху Москвы» глава управления службы по Москве Елена Андреева.

В декабре 2018 года в нескольких детских садах и школах Москвы произошла вспышка дизентерии. В феврале 2019 года СК возбудил уголовное дело о заражении детей дизентерией.

В некоторые из школ, где заболели дети, продукты питания поставлял комбинат питания «Конкорд». Представители компании отрицали свою связь со случившимся. Родители заболевших детей подали коллективные иски к компаниям Пригожина и властям Москвы.