Пропавших сотрудников штаба Навального в Махачкале нашли в двух спецприемниках

Координатор штаба Алексея Навального в Махачкале Эдуард Атаев и его помощник Мурад Манапов, об исчезновении которых стало известно 12 апреля, находятся под административным арестом в спецприемниках. Об этом в твиттере сообщил активист, бывший глава махачкалинского штаба Навального Руслан Аблякимов.

Эдуард Атаев арестован на 10 суток, он находится в спецприемнике в Хасавюрте, а Мурад Манапов, арестованный на трое суток, сидит в Махачкале. За какие правонарушения их арестовали, неизвестно.

Руслан Аблякимов рассказал «Кавказскому узлу», что 13 апреля полицейский пришел домой к жене Манапова, чтобы забрать его паспорт, но не стал раскрывать местонахождение мужчины. В отделениях полиции Махачкалы и Хасавюрта, куда обращались активисты, говорили, «что таких задержанных у них нет». В МВД Дагестана ранее официально говорили, что Манапова и Атаева нет в списках людей, доставленных в отделы полиции Махачкалы.

11 апреля в Махачкале со второй попытки открыли штаб Алексея Навального в Дагестане. В первый раз его пытались открыть в феврале, но тогда в пригороде Махачкалы напали на Руслана Аблякимова, который собирался возглавить региональный штаб. В итоге Аблякимов уехал из республики, а открытие штаба отложили.

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