В Махачкале пропали двое сотрудников штаба Навального

В Махачкале пропал координатор штаба Алексея Навального Эдуард Атаев и его помощник Мурад Манапов.

«Вчера мы открыли штаб в Махачкале, а сегодня пропал наш координатор Эдуард Атаев. Эдуард не выходит на связь, в последний раз в сети был вчера около 15:00. Дома его тоже нет. Выясняем, что с ним случилось», — говорится в твиттере штаба.

О том, что вместе с Атаевым пропал его помощник, сообщил представитель организации «Наблюдатели Дагестана» Руслан Ахалчи. «Вышел из дома и сразу перестал выходить на связь», — пишет активист в своем твиттере.

Запуск штаба в Махачкале команда Навального анонсировала в феврале 2021 года. Тогда же предыдущий координатор штаба Руслан Аблякимов рассказывал, что за ним вели слежку неизвестные, которые затем напали на него и избили.

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