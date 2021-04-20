Мосгорсуд закрыл заседание по иску о признании организаций Навального экстремистскими. Материалам дела присвоен гриф «секретно»
Источник: ТАСС
Мосгорсуд будет рассматривать иск прокуратуры о признании организаций, связанных с Алексеем Навальным, в закрытом режиме. Такое решение, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, принято в связи с тем, что материалам дела присвоен гриф «секретно».
Ранее юрист ФБК сообщил, что ему не дали ознакомиться с материалами дела в суде, сославшись на то, что они составляют государственную тайну.
Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда защиты прав граждан» и общественного движения «Штабы Навального». 19 апреля иск был принят к рассмотрению. Первое заседание по делу назначено в Мосгорсуде на 26 апреля.