Материалы дела о признании организаций Навального экстремистскими объявили гостайной

В России засекретили материалы дела о признании структур политика Алексея Навального — , и общественного движения «Штабы Навального» — экстремистскими организациями. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на материалы Мосгорсуда.

В своем телеграм-канале он написал, что юрист ФБК пришел в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, но секретарь судьи отказался предоставить их, сославшись на то, что они составляют государственную тайну. Ознакомиться с ними можно будет только 26 апреля, в день судебного заседания.

Жданов также выложил в твиттер копию определения Мосгорсуда. В нем говорится, что участники дела о признании структур Навального экстремистскими организациями могут ознакомиться с материалами дела в спецчасти суда и должны оформить для этого доступ к государственной тайне.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. 19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск. Его начнут рассматривать 26 апреля.

ФБК был включен в список «иностранных агентов» в октябре 2019 года. В июле 2020 года ФБК сменил юридическое лицо на «Фонд защиты прав граждан», но сохранился как бренд.

18 апреля соратники Навального объявили о митинге в поддержку политика. Его самого 19 апреля доставили из владимирской колонии в больницу для осужденных. Ранее врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике его анализов. Политик держит голодовку в заключении с 31 марта.