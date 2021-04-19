Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных в другой колонии. Побывавшие там рассказывают об избиениях и пытках

Колония № 2 в Покрове Евгений Фельдман

Политика Алексея Навального переводят из колонии № 2 в Покрове Владимирской области в стационар областной больницы для осужденных, сообщило региональное управление ФСИН. Эта больница находится на территории ИК-3 во Владимире. Во ФСИН добавили, что состояние здоровья Навального «оценивается как удовлетворительное», его ежедневно осматривает врач-терапевт, а сам политик, который 31 марта объявил голодовку, согласился на «витаминную терапию». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что состояние здоровья политика становится критическим, заявил, что в Кремле не занимаются «мониторингом состояния здоровья российских заключенных».

В больнице ИК-3, куда переводят Навального, заключенных регулярно избивают. Об этом рассказал в интервью проекту Vot-tak.tv бывший заключенный Дмитрий Мудриченко. По его словам, пациентов больницы бьют «за малейшую провинность или допущенную по неосторожности оплошность». Палаты представляют собой душные камеры на пять-восемь человек с закрытыми окнами, а лежать находящимся в них заключенным в течение дня не разрешают. Запрещено даже облокачиваться на кровати. Иногда делаются исключения на час-полтора для «тихого часа», добавил Мудриченко. Тех, кто пытается протестовать, избивают, а потом на несколько дней привязывают к кровати, не давая возможности самостоятельно ходить в туалет.

В больнице заключенные подвергаются пыткам. Об этом со слов нескольких заключенных в 2018 году рассказывало издание Daily Storm. Активисты из числа сотрудничающих с тюремной администрации заключенных, по словам собеседников издания, пытают осужденных током — для «перевоспитания» или в рамках следственных действий. По словам бывших заключенных, не выдерживающие пыток люди подписывают любые документы, которые требуются администрации или следователям. Обычно пытки происходят в психиатрическом отделении больницы.

В поддержку Навального объявлен митинг. МВД призвало не ходить на него, а Генпрокуратура пригрозила уголовной ответственностью. После того, как соратники Навального анонсировали общероссийский митинг в его защиту, в МВД заявили об опасности заражения коронавирусом на акции — а также об опасности «провокаций со стороны деструктивно настроенных лиц». Людям, чьи действия на акциях силовики сочтут «агрессивными», пригрозили задержанием и привлечением «к предусмотренной законом ответственности». Генпрокуратура, в свою очередь, заявила, что участие в акциях, которые будут квалифицированы как массовые беспорядки, будет считаться уголовным преступлением.

Мосгорсуд 19 апреля зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организаций, связанных с Навальным. Речь идет о « », и общественном движении «Штабы Навального». Досудебная подготовка по этому иску назначена на 26 апреля, дата рассмотрения по существу пока не определена. 16 апреля прокуратура объяснила подачу иска тем, что фактическими целями этих организаций является создание условий для изменения основ конституционного строя — в том числе, «с использованием сценария „цветной революции“».

Петр Лохов