«Мы просим вас вмешаться в эту ужасающую ситуацию». Почти 2000 человек подписали обращение к «Врачам без границ» с просьбой помочь Навальному

1745 человек поставили свои подписи под обращением к главе международной организации «Врачи без границ» Кристосу Кристу с просьбой помочь Алексею Навальному получить необходимую медицинскую помощь.

Значение Алексея Навального для общественной и политической жизни России огромно. К тому же, отказ в медицинской помощи — типичная ситуация в российских колониях. Мы просим вас вмешаться в эту ужасающую ситуацию.

Среди тех, кто поставил свои подписи под обращением, кинокритик Антон Долин, режиссер Владимир Мирзоев, писатели Лев Рубинштейн и Олег Лекманов, журналисты Зоя Светова и Сергей Пархоменко, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман.

Алексей Навальный, находящийся в колонии, 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Во ФСИН, в свою очередь, заявляют, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь, а его состояние — удовлетворительное.

Открытое письмо президенту РФ с требованием допустить врача к Навальному написали депутаты региональных парламентов, более 70 западных деятелей искусств, материалы в поддержку политика опубликовали крупнейшие мировые СМИ, размещенную «Новой газетой» на Change.org петицию подписали более 200 тысяч человек.

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