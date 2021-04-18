«Если он позволит Навальному погибнуть в колонии, это закрепит его репутацию „убийцы“» The New York Times, Washington Post и другие мировые СМИ опубликовали материалы в поддержку Навального

Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС / Scanpix / LETA

Редакционный совет газеты The New York Times выпустил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой допустить к Алексею Навальному врачей, оценить тяжесть его состояния и при необходимости направить политика на интенсивную терапию. Именно от Путина зависит принятие такого решения, считают авторы обращения, хотя он, очевидно, предпочел бы избавиться от своего самого эффективного критика — что Кремль уже пытался сделать при помощи боевого отравляющего вещества.

«Но господин Путин должен осознать, что если он позволит Навальному погибнуть в колонии, это закрепит его репутацию „убийцы“, как его недавно назвал президент Байден, и мстительного деспота, который пойдет на что угодно, лишь бы заставить замолчать своих критиков. — говорится в редакционной статье. — Путин находится во власти достаточно давно, чтобы понимать, какую реакцию это вызовет в мире и среди россиян, уставших от его все более авторитарного и не имеющего сроков давности правления».

Состояние здоровья Алексея Навального в заключении постоянно ухудшается, он объявил голодовку, требуя допустить к нему врача. Любым «официальным» заявлениям администрации колонии о том, что с ним происходит, доверять невозможно в свете августовской попытки российских властей убить его, пишет The New York Times. Но если Навальный умрет, подчеркивают авторы, никаких сомнений в том, кто должен нести за это ответственность, не останется — а цена за эту смерть будет высокой.

До этого, 9 апреля, с похожим обращением выступила редакция Washington Post. Оно адресовано не Путину, а властям США и других западных стран. Журналисты призывают их не останавливаться на санкциях, уже введенных против чиновников и организаций, замешанных в попытке отравления Навального. Авторы колонки согласны с предложением ввести санкции по «закону Магнитского», в том числе замораживание активов и запрет на въезд, против , которых сам Навальный называл хранителями богатств Путина, и продолжать их накладывать на фигурантов списка и членов их семей до тех пор, пока заключенного не отпустят на свободу. «Это выглядит как стратегия, у которой есть шанс на успех. — пишет Washington Post. — Но если этого не произойдет, то с таких санкций должны начаться последствия для Кремля, если он будет настаивать на реализации своего плана замедленного убийства».

В поддержку Алексея Навального в апреле высказывались и другие мировые СМИ. Например, несколько американских газет перепечатали колонку из журнала The National Review, в которой Навального назвали «самым отважным человеком на Земле», а аргентинское издание La Nacion разместило на главной странице баннер с призывом «Свободу Навальному!» Французская газета Le Monde 16 апреля опубликовала открытое письмо, в котором 78 западных деятелей культуры призвали Путина допустить к Навальному врачей. Письмо подписали в том числе режиссер Джей Джей Абрамс, актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу, лидер группы Radiohead Том Йорк, художник Арт Шпигельман и пятеро лауреатов Нобелевской премии по литературе.