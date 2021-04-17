Евгений Фельдман / «Медуза»

15 апреля политика Алексея Навального обнародовали свое письмо к директору ФСИН Александру Калашникову. Они попросили допустить их к Навальному, заявив о «резко отрицательной» динамике его анализов. 16 апреля один из авторов письма, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин выложил результаты анализов политика, взятых у того накануне. По словам Ашихмина, Навальный находится в угрожающем его жизни состоянии и нуждается в срочной помощи. «Медуза» поговорила с врачом.

Страница Ярослава Ашихмина в Facebook

Ярослав Ашихмин, врач, наблюдает Алексея Навального с 2013 года

Я общаюсь с семьей, с [женой Алексея] Юлией [Навальной]. Я могу говорить только то, что [она] санкционировала. У нее можно узнать, откуда [мы получили анализы]. Я получил от семьи эти анализы, которые я опубликовал [в своем фейсбуке].

Калий [у Навального] катастрофически высокий. В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа. Ионы калия играют ключевую роль в проведении электрического импульса по проводящей системе сердца. Такой уровень калия может привести к тому, что произойдет очень серьезная остановка проведения электрического импульса; она называется блокада. Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации . Он должен иметь совершенно особый контроль.

На самом деле калия хлорид используется в ряде случаев даже для применения высшей меры. Когда людей казнили, им в кровь в ряде стран раньше вводили калия хлорид. После того, как он им вводился, у них останавливалось сердце. Поэтому такой высокий уровень калия ставит под угрозу жизнь нашего пациента.

Также у него наблюдается рост креатинина. Креатинин — это показатель, который характеризует функцию почек: насколько хорошо они работают, как фильтруют кровь. Креатинин у него буквально за короткий промежуток времени возрос более, чем на 50% (есть предыдущий результат, там креатинин был ниже). Этот анализ может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности . Высокая мочевая кислота [которую также выявили результаты анализов Навального] может служить одним из звеньев, которая к этой недостаточности приводит. Потому что мочевая кислота может забивать почечные канальцы. При глотании, при других факторах может откладываться мочевая кислота в почечные канальцы. После этого почки перестают нормально фильтровать кровь. Это может привести к ухудшению функций почек, что, в свою очередь, может привести к повышению уровня калия.

Я не знаю, с чем связаны такие результаты анализов. Надо осмотреть пациента, я же его не видел. Сейчас на первое место выходит повышение калия, которое может привести к остановке сердца. В этой ситуации причина уходит на второй план, потому что сейчас нужно перепроверить калий. И если он действительно настолько высокий, срочно проводить соответствующие мероприятия .

[Какие именно] я сейчас сказать не могу: там очень много сложностей, очень много тонкостей. Потому что если я вам сейчас буду что-то рассказывать, это может вызвать медицинские споры, которые уведут нас от сути.

Нужно сделать дополнительные анализы, в том числе, оценить кислотно-щелочной состав крови, посмотреть натрий, оценить состав мочи — после этого принять решение, каким образом снижать калий. Есть несколько вариантов, как его снижать. Сейчас комментировать, я считаю, преждевременно. Я считаю, что мне нужно быть с моим пациентом .

Записала Кристина Сафонова