ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным. Его жена сообщила, что он с трудом говорит

Состояние здоровья политика Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии № 2 в Покрове, является удовлетворительным. Об этом сообщило управление ФСИН по Владимирской области.
По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное.
Во ФСИН также отметили, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части колонии.
Жена политика Юлия Навальная, в свою очередь, в инстаграме опубликовала пост, где сообщила, что 13 апреля посетила мужа в колонии. Она рассказала, что общалась с Навальным через стекло по телефону и что он «говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть». По ее словам, он сильно похудел.
Навальный держит голодовку в колонии с 31 марта. Он заявляет, что ему не оказывают необходимой медицинской помощи и требует допустить к нему приглашенного врача. На протяжении нескольких недель политик жалуется на боли в ноге и спине.